Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження оборонного підприємства окупантів у Московській області у ніч проти понеділка.
У межах зниження можливостей росіян з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч проти 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Підмосков’ї.
У Генштабі заявили, що на підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.
Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Російські пропагандисти писали про вибухи у Московській області у ніч проти 7 липня. У Краснозаводську пролунало щонайменше сім вибухів. Місцеві писали, що, ймовірно, під ударом опинився Краснозаводський хімічний завод.
- У ніч проти 3 липня Сили оборони уразили завод "Енергія" у Липецькій області. Унаслідок влучання виробництво було зупинено.
- 7 липня дрони ГУР атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.