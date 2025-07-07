Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів під Москвою

На ураженому Силами оборони підприємстві виробляють термобаричні бойові частини для "шахедів"

Московська область (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження оборонного підприємства окупантів у Московській області у ніч проти понеділка.

У межах зниження можливостей росіян з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч проти 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Підмосков’ї.

У Генштабі заявили, що на підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Російські пропагандисти писали про вибухи у Московській області у ніч проти 7 липня. У Краснозаводську пролунало щонайменше сім вибухів. Місцеві писали, що, ймовірно, під ударом опинився Краснозаводський хімічний завод.

У ніч проти 3 липня Сили оборони уразили завод "Енергія" у Липецькій області. Унаслідок влучання виробництво було зупинено.

7 липня дрони ГУР атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.