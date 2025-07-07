Генштаб подтвердил поражение завода по производству боеприпасов под Москвой
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение оборонного предприятия оккупантов в Московской области в ночь на понедельник.
В рамках снижения возможностей россиян по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по АО "Краснозаводский химический завод" в Подмосковье.
В Генштабе заявили, что на предприятии производят пиротехнические средства и боеприпасы, в том числе термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed.
Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.
Результаты огневого поражения уточняются.
Российские пропагандисты писали о взрывах в Московской области в ночь на 7 июля. В Краснозаводске прогремело не менее семи взрывов. Местные жители писали, что, вероятно, под ударом оказался Краснозаводский химический завод.
- В ночь на 3 июля Силы обороны нанесли удар по заводу "Энергия" в Липецкой области. В результате попадания производство было остановлено.
- 7 июля дроны ГУР атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.