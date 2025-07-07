В Московской области прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку дронов на химзавод

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

7 июля беспилотники атаковали Россию. В частности, взрывы прогремели в городе Краснозаводск Московской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

Как сообщило Telegram-канал Astra, по словам жителей, в Краснозаводске прогремело не менее семи взрывов.