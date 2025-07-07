В Московской области прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку дронов на химзавод
7 июля беспилотники атаковали Россию. В частности, взрывы прогремели в городе Краснозаводск Московской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.
Как сообщило Telegram-канал Astra, по словам жителей, в Краснозаводске прогремело не менее семи взрывов.
Вероятно, под ударом оказалось местное предприятие – АО "Краснозаводский химический завод", специализирующееся на производстве промышленной и военной химии.
По данным проукраинского Telegram-канала Exilenova+, завод входит в государственный список предприятий оборонно-промышленного комплекса и поставляет в Министерство обороны России различные боеприпасы.
Также завод располагает мощностями для ремонта и модернизации реактивных систем залповой стрельбы, в частности "Ураган", "Град" и "Торнадо-Г".
По состоянию на 2023-2024 годы завод наладил сборку, ремонт и модернизацию комплектов для РСЗВ.
Губернатор Московской области пока не прокомментировал взрывы и не сообщил о последствиях.
В то же время в Министерстве обороны России сообщили о якобы сбитом 91 украинском беспилотнике.
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