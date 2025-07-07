В Московской области прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку дронов на химзавод
Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

7 июля беспилотники атаковали Россию. В частности, взрывы прогремели в городе Краснозаводск Московской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

Как сообщило Telegram-канал Astra, по словам жителей, в Краснозаводске прогремело не менее семи взрывов.

Читайте также
Насколько реальна ядерная эскалация в качестве реакции на "Паутину"?

Вероятно, под ударом оказалось местное предприятие – АО "Краснозаводский химический завод", специализирующееся на производстве промышленной и военной химии.

По данным проукраинского Telegram-канала Exilenova+, завод входит в государственный список предприятий оборонно-промышленного комплекса и поставляет в Министерство обороны России различные боеприпасы.

Также завод располагает мощностями для ремонта и модернизации реактивных систем залповой стрельбы, в частности "Ураган", "Град" и "Торнадо-Г".

По состоянию на 2023-2024 годы завод наладил сборку, ремонт и модернизацию комплектов для РСЗВ.

Губернатор Московской области пока не прокомментировал взрывы и не сообщил о последствиях.

В то же время в Министерстве обороны России сообщили о якобы сбитом 91 украинском беспилотнике.

  • 15 июня Генштаб сообщал, что Украина нанесла удар по заводу по производству дронов в городе Елабуга, Татарстан. Это более чем в 1000 км от Украины.
  • 1 июля поступили сообщения о взрыве в городе Ижевск. Позже глава Удмуртии Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в городе подверглось атаке беспилотников.
  • Источник LIGA.net в СБУ сообщил, что дальнобойные дроны спецслужбы нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол".
дронзаводМосковская областькраснозаводск