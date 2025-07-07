У Московській області вибухи: росіяни скаржаться на дронову атаку на хімзавод – відео

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

7 липня дрони атакували Росію. Зокрема вибухи пролунали у місті Краснозаводську Московської області. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів.

Як повідомив Telegram-канал Astra, за словами жителів у Краснозаводську пролунало щонайменше сім вибухів.

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Ймовірно, під ударом опинилося місцеве підприємство – АТ "Краснозаводський хімічний завод", що спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії.

За даними проукраїнського Telegram-каналу Exilenova+, завод входить до державного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу та постачає Міноборони Росії різноманітні боєприпаси.

Також завод має потужності для ремонту та модернізації реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган", "Град" та "Торнадо‑Г" .

Станом на 2023-2024 роки завод налагодив складання, ремонт і вдосконалення комплектів для РСЗВ.

Губернатор Московської області наразі не коментував вибухи та не повідомляв про наслідки.

Водночас у Міноборони Росії відзвітували про нібито збитий 91 український безпілотник.