Жители российского Белгорода жалуются на атаку дронов. В городе прогремели взрывы – видео

Российский Белгород (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 16 июля в российском Белгороде прогремели взрывы в результате атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Гладков около 20:30 написал об опасности атаки беспилотников на всей территории области.

Позже он сообщил, что в результате удара погиб один мужчина, еще шесть человек получили ранения.

Также, по словам российского чиновника, повреждено шесть частных домов.

Пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Белгороде был слышен взрыв, после чего появился черный дым.

Тем временем местные Telegram-каналы также публикуют видео взрывов.

В российском Минобороны уже сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила 40 беспилотников за три часа над тремя регионами России.

Среди них 29 дронов над Белгородской областью, девять над Брянской и два над Липецкой.