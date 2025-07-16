Жители российского Белгорода жалуются на атаку дронов. В городе прогремели взрывы – видео
В ночь на 16 июля в российском Белгороде прогремели взрывы в результате атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Гладков около 20:30 написал об опасности атаки беспилотников на всей территории области.
Позже он сообщил, что в результате удара погиб один мужчина, еще шесть человек получили ранения.
Также, по словам российского чиновника, повреждено шесть частных домов.
Пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Белгороде был слышен взрыв, после чего появился черный дым.
Тем временем местные Telegram-каналы также публикуют видео взрывов.
В российском Минобороны уже сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила 40 беспилотников за три часа над тремя регионами России.
Среди них 29 дронов над Белгородской областью, девять над Брянской и два над Липецкой.
- Дроны атакуют Белгородскую область с начала полномасштабной войны. В ноябре 2024 года Россия обвинила Украину в атаке на дом в Белгороде, однако на видео было видно попадание "шахеда".
- 7 июля дроны ГУР совершили атаку на Ильський нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
- В тот же день Генеральный штаб сообщил о поражении завода по производству боеприпасов в Московской области.
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