Жители российского Белгорода жалуются на атаку дронов. В городе прогремели взрывы – видео
Российский Белгород (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 16 июля в российском Белгороде прогремели взрывы в результате атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Гладков около 20:30 написал об опасности атаки беспилотников на всей территории области.

Позже он сообщил, что в результате удара погиб один мужчина, еще шесть человек получили ранения.

Также, по словам российского чиновника, повреждено шесть частных домов.

Пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Белгороде был слышен взрыв, после чего появился черный дым.

Тем временем местные Telegram-каналы также публикуют видео взрывов.

В российском Минобороны уже сообщили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила 40 беспилотников за три часа над тремя регионами России.

Среди них 29 дронов над Белгородской областью, девять над Брянской и два над Липецкой.

  • Дроны атакуют Белгородскую область с начала полномасштабной войны. В ноябре 2024 года Россия обвинила Украину в атаке на дом в Белгороде, однако на видео было видно попадание "шахеда".
  • 7 июля дроны ГУР совершили атаку на Ильський нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
  • В тот же день Генеральный штаб сообщил о поражении завода по производству боеприпасов в Московской области.
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