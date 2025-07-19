Россия ночью была под атакой дронов: взрывалось под Москвой и в Ростовской области – видео

Ростов-на-Дону (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 19 июля российские регионы оказались под атакой беспилотников, в частности взрывы раздавались в Московской и Ростовской областях. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны государства-агрессора якобы сбили 13 БпЛА, летевших на российскую столицу. В то же время пропагандистский ресурс Mash пишет, что взрывы раздавались в Можайске и Дмитрове. В Дмитрове обломки сбитого БпЛА якобы упали в поле и повредили высоковольтную линию.

Пропагандистский Telegram-канал Baza пишет о минимум шести взрывах в Зеленограде (административный округ Москвы).

Также россияне жаловались на массированную дроновую атаку на Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь написал, что из-за падения обломков БпЛА в микрорайоне Лиховский Каменска-Шахтинского якобы загорелись несколько частных домов. Он заявил о якобы одном раненом.

Также губернатор рассказал, что в Каменском районе из-за атаки неизвестных дронов произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов, где проживают около 2000 человек. Из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Самара.

Слюсарь утверждает, что в Донецке Ростовской области обломки беспилотника якобы вызвали ландшафтный пожар.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Министерство обороны государства-агрессора насчитало 71 якобы сбитый или перехваченный БпЛА. 24 – над территорией Ростовской области, 16 – над Московским регионом, в том числе 13 летевших на Москву, 11 – над Брянской областью, 10 – над Калужской областью, три – над Курской областью, по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один – над Краснодарским краем.

Россия регулярно подвергается атакам беспилотников – прилетает абсолютно в разных уголках государства-агрессора. В ночь на 17 июля под ударами были Воронеж и Тульская область.

А в ночь на 18 июля взрывы раздавались в Подмосковье и Нижегородской области.