Росія вночі була під атакою дронів: вибухало під Москвою та в Ростовській області – відео

Окупанти заявили, що нібито перехопили 13 безпілотників, які летіли на столицю держави-агресорки

Ростов-на-Дону (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 19 липня російські регіони опинилися під атакою безпілотників, зокрема вибухи лунали в Московській та Ростовській областях. Про це повідомили пропагандистські ресурси РФ та мер Москви Сергій Собянін.

Собянін заявив, що протягом ночі сили протиповітряної оборони держави-агресорки нібито збили 13 БпЛА, що летіли на російську столицю. Водночас пропагандистський ресурс Mash пише, що вибухи лунали в Можайську та Дмитрові. У Дмитрові уламки збитого БпЛА нібито впали в поле й пошкодили високовольтну лінію.

Пропагандистський Telegram-канал Baza пише про щонайменше шість вибухів у Зеленограді (адміністративний округ Москви).

Також росіяни скаржилися на масовану дронову атаку на Ростовську область. Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора російського регіону Юрій Слюсарь написав, що через падіння уламків БпЛА в мікрорайоні Лиховський Каменська-Шахтинського нібито загорілися кілька приватних будинків. Він заявив про нібито одного пораненого.

Також губернатор розповів, що у Кам'янському районі через атаку невідомих дронів сталося загоряння трансформатора і відключення високовольтної лінії. У зоні відключення п’ять населених пунктів, де мешкають близько 2000 осіб. Через відключення електрики зупинено рух пасажирського поїзда Адлер-Самара.

Слюсарь стверджує, що у Донецьку Ростовської області уламки безпілотника спричинили нібито ландшафтну пожежу.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Міністерство оборони держави-агресорки нарахувало 71 нібито збитий або перехоплений БпЛА. 24 – над територією Ростовської області, 16 – над Московським регіоном, зокрема 13, що летіли на Москву, 11 – над Брянською областю, 10 – над Калузькою областю, три – над Курською областю, по два – над Орловською, Тульською та Липецькою областями та один – над Краснодарським краєм.

Росія регулярно зазнає атак безпілотників – прилітає абсолютно в різних куточках держави-агресорки. У ніч проти 17 липня під ударами були Воронеж і Тульська область.

А у ніч проти 18 липня вибухи лунали у Підмосков’ї й Нижньогородській області.