Україна вдарила по заводу, що виробляє системи для "Іскандерів" та "шахедів"
У ніч на 5 липня Сили оборони уразили об'єкт російської оборонки "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, де виготовляють системи "Комета" для крилатої модифікації "Іскандеру", дронів типу Shahed та іншого озброєння, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Бойову роботу виконали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури", – зауважили в Генштабі.
Військові підтвердили, що засобам ураження вдалося досягнути об'єкту – результати удару уточнюються.
"Комета" – це CRPA-антена, яку окупанти використовують для протидії українським засобам радіоелектронної боротьби.
Українські захисники вже вражали "ВНДІР-Прогрес" 9 червня – тоді на об'єкті виникла пожежа, повідомляв Генштаб.
Завод розташовано у Чебоксарах, столиці Чуваської республіки РФ, на відстані більш ніж 900 кілометрів від українського кордону:
У ніч на 5 липня у Саратові, Енгельсі (де розташована авіабаза РФ) та Чебоксарах було чути вибухи, зайнялась пожежа. Місцева влада заявляла про атаку дронів, роботу російської ППО та пошкодження житлових будинків.
- Генштаб підтвердив, що тієї ж ночі українські захисники вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області – уражено склад з КАБами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються.