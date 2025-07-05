Україна вдарила по заводу, що виробляє системи для "Іскандерів" та "шахедів"

"Іскандер-К" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч на 5 липня Сили оборони уразили об'єкт російської оборонки "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, де виготовляють системи "Комета" для крилатої модифікації "Іскандеру", дронів типу Shahed та іншого озброєння, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури", – зауважили в Генштабі.

Військові підтвердили, що засобам ураження вдалося досягнути об'єкту – результати удару уточнюються.

"Комета" – це CRPA-антена, яку окупанти використовують для протидії українським засобам радіоелектронної боротьби.

Українські захисники вже вражали "ВНДІР-Прогрес" 9 червня – тоді на об'єкті виникла пожежа, повідомляв Генштаб.

Завод розташовано у Чебоксарах, столиці Чуваської республіки РФ, на відстані більш ніж 900 кілометрів від українського кордону: