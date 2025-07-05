Саратов, Енгельс та Чебоксари атакували дрони. Один "впав" на підприємство – відео

В Енгельсі було чути вибухи – там розташована російська авіабаза, звідки вони атакують Україну

Задимлення в Саратові (Фото: ресурси окупантів)

У Саратові та Чебоксарах було чути вибухи, сталася пожежа. Місцева влада заявила про атаку дронів та пошкодження житлових будинків.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у ніч на 5 липня заявив про загрозу невідомих дронів. Близько 05:00 він повідомив, що Саратов та Енгельс нібито зазнали атаки безпілотників, але постраждалих немає. Пошкоджені лише житлові будинки, працювала протиповітряна оборона.

За словами місцевих жителів, в регіоні було почуто щонайменше вісім вибухів. Один з дронів, як повідомляється, було збито над містом Енгельс, де розташована російська авіабаза, з якої Росія здійснює запуск літаків для ударів по Україні.

Офіційної інформації про ураження авіабази немає. У Росавіації повідомили, що в аеропортах Саратова, Ульяновська та Санкт-Петербурга було введено план "Килим" щодо обмеження польотів, через що затримали близько 50 рейсів.

Заявлено, що це удар по Саратову (Фото: t.me/supernova_plus)

Про нібито атаку дронів також заявив глава Чувашії Олег Ніколаєв. Один з них "впав на дах" будівлі акціонерного товариства "Всеросійський науково-дослідний інститут релейного виробництва" (ВНІІР). Однак виробництво на об'єкті, за словами Ніколаєва, було призупинено ще після атаки в червні 2025 року.

Другий дрон пошкодив склад, що будувався на Лапсарському проїзді. Як стверджується, в результаті атаки обійшлося без жертв та постраждалих.