Саратов, Энгельс и Чебоксары атаковали дроны. Один "упал" на предприятие – видео

В Энгельсе были слышны взрывы – там находится авиабаза россиян, откуда атакуют Украину

Задымление в Саратове (Фото: ресурсы оккупантов)

В Саратове и Чебоксарах были слышны взрывы, возник пожар. Местная власть заявила об атаке дронов и повреждении жилых домов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью 5 июля заявил об угрозе неизвестных дронов. Около 05:00 он сообщил, что Саратов и Энгельс были якобы атакованы беспилотниками, но пострадавших нет. Повреждены только жилые дома, работала противовоздушная оборона.

По словам местных жителей, всего в регионе было слышно по меньшей мере восемь взрывов. Один из дронов якобы был сбит над городом Энгельс, где находится российская авиабаза и откуда Россия запускает самолеты для атак по Украине.

Официальной информации о поражении авиабазы нет. В Росавиации сообщали, что был введен план "Ковер" в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга по ограничению полетов, из-за чего задержали около 50 рейсов.

Заявлено как удар по Саратову (Фото: t.me/supernova_plus)

Также о якобы атаке дронов заявил глава Чувашии Олег Николаев. Один из них "упал на крышу" здания акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения" (ВНИИР). Однако производство на объекте, по словам Николаева, было приостановлено еще после атаки в июне 2025 года.

Второй дрон повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Якобы в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.