Саратов, Энгельс и Чебоксары атаковали дроны. Один "упал" на предприятие – видео
В Саратове и Чебоксарах были слышны взрывы, возник пожар. Местная власть заявила об атаке дронов и повреждении жилых домов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью 5 июля заявил об угрозе неизвестных дронов. Около 05:00 он сообщил, что Саратов и Энгельс были якобы атакованы беспилотниками, но пострадавших нет. Повреждены только жилые дома, работала противовоздушная оборона.
По словам местных жителей, всего в регионе было слышно по меньшей мере восемь взрывов. Один из дронов якобы был сбит над городом Энгельс, где находится российская авиабаза и откуда Россия запускает самолеты для атак по Украине.
Официальной информации о поражении авиабазы нет. В Росавиации сообщали, что был введен план "Ковер" в аэропортах Саратова, Ульяновска и Санкт-Петербурга по ограничению полетов, из-за чего задержали около 50 рейсов.
Также о якобы атаке дронов заявил глава Чувашии Олег Николаев. Один из них "упал на крышу" здания акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения" (ВНИИР). Однако производство на объекте, по словам Николаева, было приостановлено еще после атаки в июне 2025 года.
Второй дрон повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Якобы в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.
- 1 июля были поражены Силами обороны предприятие "Купол" в Ижевске и нефтезавод под Саратовом. На территориях предприятий есть повреждения, возник пожар.
- 3 июля Генштаб подтвердил поражение завода "Энергия" в Липецкой области. После атаки производство остановлено.