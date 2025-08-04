В Бердянске взрыв на подстанции обесточил ремонтную базу оккупантов – источник из разведки
3 августа во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв на электроподстанции – обесточена ремонтная база захватчиков. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.
"Во временно оккупированном Бердянске поздно вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки". После оккупации города российские военные превратили цеха завода в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ", – рассказал он.
По словам собеседника, первыми о мощном взрыве написали в соцсетях местные жители, впоследствии очевидцы распространили в пабликах видео и данные о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города – и на некоторых близлежащих улицах пропал свет.
В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах была выведена из строя подстанция, которая поставляла электричество на предприятие по ремонту военной техники оккупантов, а окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются, заключает собеседник LIGA.net.
Он не уточнил, из-за чего именно произошел взрыв.
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