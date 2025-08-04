Силы обороны уничтожили С-300 россиян в Запорожской области

На днях Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск в Запорожской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

2 августа украинские военные нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен С-300 оккупантов.

В Генштабе отметили, что ликвидация комплекса существенно снижает огневые способности оккупантов на большие расстояния и уменьшает способность обстреливать позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру региона.

СПРАВКА

С-300 – семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Серийное производство системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство.

В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 км. Россияне используют такие комплексы в качестве противовоздушной обороны и для обстрелов украинских городов.