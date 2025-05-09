Россия заменила макетами часть С-400 и С-300 на Дальнем Востоке – OSINT-аналитики

Российский ЗРК С-400 (Фото: EPA)

Россия начала использовать макеты вместо реальных пусковых установок противовоздушной обороны С-300 и С-400 на Дальнем Востоке, сообщили японские OSINT-аналитики AS-22. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил перемещение систем ПВО.

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По информации аналитиков, у 1533 гвардейскому зенитному полку зафиксированы две цели. Одна из них, расположенная справа, вероятно, является буксированной ракетой системы С-300, но из-за отсутствия радара ее боевое значение нулевое.

Макеты ПВО (Фото: x.com/AS_22im)

В 1534-м зенитно-ракетном полку установлен макет по образцу С-300ПС 5П85С. Даже будь он настоящим, без радара это также "декорация", утверждают аналитики.

Макеты ПВО (Фото: x.com/AS_22im)

В 24-й зенитно-ракетной бригаде аналитики зафиксировали три макета. Они точнее имитируют форму пусковой установки, чем предыдущие модели, но сами установки существенно более тонкие, что также указывает на их фальшивость.

"Это свидетельствует о том, что эти цели могут в будущем превратиться в более сложные, с более совершенными огневыми частями", – подытожили эксперты.

Макеты ПВО (Фото: x.com/AS_22im)

Коваленко отметил, что часть ПВО с Дальнего Востока переместили ближе к Московской области, порту "Усть-Луга", аэродромам "Энгельс" и "Саваслейка". Ранее российские оккупанты удерживали на Дальнем Востоке ориентировочно 24 пусковые установки С-400 и 12 С-300. В настоящее время их количество уменьшилось.

"У России есть потери ПВО вследствие ударов, из-за чего они тянут их с Дальнего Востока и пытаются это замаскировать макетами", – сказал руководитель ЦПД.