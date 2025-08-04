Сили оборони знищили С-300 росіян у Запорізькій області

Днями Сили оборони знищили зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ у Запорізькій області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

2 серпня українські військові завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено С-300 окупантів.

У Генштабі зазначили, що ліквідація комплексу суттєво знижує вогневі спроможності окупантів на великі відстані та зменшує здатність обстрілювати позиції Сил оборони й цивільну інфраструктуру регіону.

ДОВІДКА

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року було завершено випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Залежно від конкретного типу установки й ракет-перехоплювачів найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км. Росіяни використовують такі комплекси як протиповітряну оборону та для обстрілів українських міст.