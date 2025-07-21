Українські захисники уразили російське ППО у Бєлгородській області – відео
20 липня Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-300П та радіолокаційний комплекс "Небо-М" у Бєлгородській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський ЗРК С-300П у Бєлгородській області, що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні", – повідомили військові.
У цій же області українські війська також вдарили по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність і водночас знизило експлуатаційні можливості сусідньої РЛС 5Н66М, розповіли в Генштабі.
Військові зазначили, що такі удари суттєво послаблюють російську систему ППО, знижуючи здатність окупантів прикривати свої війська та інфраструктуру, а також сприяють проведенню українських операцій.
"Послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності РФ вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави", – додали у Генштабі.
Командування анонсувало продовження таких ударів.
Вартість однієї системи "Небо-М" оцінюється у більш ніж $100 млн, станом на жовтень 2024 року у загарбників було лише 10 справних комплексів цього типу.
- На початку червня українські захисники на Брянщині знищили три пускові установки "Іскандер-М", з яких загарбники били по Україні.
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