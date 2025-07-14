Росія вдарила чотирма ракетами та 136 дронами: фото наслідків атаки

Ворог використав під час атаки до 90 "шахедів"

Наслідки атаки по Україні (Фото: ДСНС)

У ніч проти 14 липня Росія атакувала Україну 136 дронами та чотирма ракетами. Протиповітряна оборона знешкодила понад 60 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Ворог запустив ракети С-300/400 із Курської області, а дрони – з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованої Донецької області. До 90 дронів – це "шахеди".

За попередніми даними станом на 08:30 силами ППО збито 61 ворожий БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, а падіння збитих (уламки) – на чотирьох локаціях.

У Сумах ворог завдав удару по об’єкту цивільної інфраструктури – виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідовано. Частково зруйнована нежитлова будівля. Постраждалих немає, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російськими дронами поранені троє людей: 51‑річний чоловік і дві 13‑річні дівчинки. Виникли пожежі у трьох будинках, двох гаражах та чотирьох господарських спорудах на площі 1000 кв. м. Знищено сім авто, ще чотири пошкоджено. Всі займання вже ліквідовані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Київській області в Білоцерківському районі загорілася господарча споруда, пожежу ліквідували, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Фастівському районі горіли складські приміщення, пошкоджено шість вантажних автомобілів та ангар.

Постраждалих серед населення немає, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.