Російські ударні дрони атакували Дніпропетровщину: поранено трьох людей, зокрема дітей

Через нову російську дронову атаку є наслідки у Дніпровському і Криворізькому районах

Наслідки у Дніпровському районі (Фото: Telegram-канал Лисака)

У ніч проти 14 липня Росія вчергове била по Україні "шахедами", зокрема були удари по Дніпропетровській області, внаслідок чого є поранені, почалися пожежі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Над Дніпропетровщиною, за попередньою інформацією, збили 10 дронів, але є влучання у двох районах.

У Дніпровському районі постраждали троє людей. Це дві 13-річні дівчинки (вони у стані середньої тяжкості) та 51-річний чоловік ("важкий").

Зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищено сім авто, ще чотири – пошкоджено.

На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечено інфраструктуру.