Російські ударні дрони атакували Дніпропетровщину: поранено трьох людей, зокрема дітей
У ніч проти 14 липня Росія вчергове била по Україні "шахедами", зокрема були удари по Дніпропетровській області, внаслідок чого є поранені, почалися пожежі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Над Дніпропетровщиною, за попередньою інформацією, збили 10 дронів, але є влучання у двох районах.
У Дніпровському районі постраждали троє людей. Це дві 13-річні дівчинки (вони у стані середньої тяжкості) та 51-річний чоловік ("важкий").
Зайнялися три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищено сім авто, ще чотири – пошкоджено.
На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечено інфраструктуру.
- Росія регулярно б'є "шахедами" та іншими дронами по українських містах і селах.
- Україна застосовує проти них дрони-перехоплювачі – за цей тиждень вони збили сотні російських БпЛА.
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