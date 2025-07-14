Ударные дроны РФ атаковали Днепропетровскую область: ранены три человека, в том числе дети

Из-за новой российской дроновой атаки есть последствия в Днепровском и Криворожском районах

Последствия в Днепровском районе (Фото: Telegram-канал Лысака)

В ночь на 14 июля Россия в очередной раз била по Украине "шахедами", в частности были удары по Днепропетровской области, в результате чего есть раненые, начались пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Над Днепропетровской областью, по предварительной информации, сбили 10 дронов, но есть попадания в двух районах.

В Днепровском районе пострадали три человека. Это две 13-летние девочки (они в состоянии средней тяжести) и 51-летний мужчина ("тяжелый").

Загорелись три дома, два гаража, четыре хозпостройки и лес. Уничтожено семь авто, еще четыре – повреждены.

В Криворожском районе также возник пожар. Повреждена инфраструктура.