Ударные дроны РФ атаковали Днепропетровскую область: ранены три человека, в том числе дети
В ночь на 14 июля Россия в очередной раз била по Украине "шахедами", в частности были удары по Днепропетровской области, в результате чего есть раненые, начались пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Над Днепропетровской областью, по предварительной информации, сбили 10 дронов, но есть попадания в двух районах.
В Днепровском районе пострадали три человека. Это две 13-летние девочки (они в состоянии средней тяжести) и 51-летний мужчина ("тяжелый").
Загорелись три дома, два гаража, четыре хозпостройки и лес. Уничтожено семь авто, еще четыре – повреждены.
В Криворожском районе также возник пожар. Повреждена инфраструктура.
- Россия регулярно бьет "шахедами" и другими дронами по украинским городам и селам.
- Украина применяет против них дроны-перехватчики – за эту неделю они сбили сотни российских БпЛА.
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