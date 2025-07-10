Силы ПВО сбили 164 "шахеда" и 14 ракет, еще более 200 целей – локационно потеряно
В ночь на 10 июля оккупанты запустили по Украине более 400 беспилотников разных типов и ракет, подавляющее большинство целей было сбито или локационно потеряно. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 18:00 9 июля россияне направили на украинские регионы 415 средств воздушного нападения:
→ 397 дронов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (около 200 – "шахеды");
→ восемь баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области;
→ шесть крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
→ четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области.
Основное направление удара – Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 Противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:
→ 164 "шахеда";
→ восемь баллистических ракет "Искандер-М";
→ шесть крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 204 дрона/ракеты – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксировано попадание в восьми локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых – на 23 локациях.
- В Киеве последствия массированной российской атаки фиксируются в восьми районах. Погибли два человека, десятки – получили ранения.
- Есть повреждения и один раненый и в Киевской области.
- Зеленский пообещал "жесткий" ответ на очередную российскую массированную атаку.