Почти 10 часов продолжалась российская атака на Киевскую область: летели ракеты и "шахеды"

Последствия очередной российской комбинированной атаки есть в четырех районах Киевской области

Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

В ночь на 10 июля Россия массированно атаковала Киевскую область в течение почти 10 часов, запуская ударные дроны и ракеты. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В Обуховском районе ранение получил 51-летний мужчина, он в больнице.

В целом последствия вражеской атаки фиксируются в четырех районах области.

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме произошел пожар, его потушили. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

В Вышгородском районе горел гараж.

В Бориспольском и Обуховском районах повреждены частные дома.

Количество поврежденных объектов может увеличиться, подчеркнул глава ОВА.