Почти 10 часов продолжалась российская атака на Киевскую область: летели ракеты и "шахеды"
В ночь на 10 июля Россия массированно атаковала Киевскую область в течение почти 10 часов, запуская ударные дроны и ракеты. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
В Обуховском районе ранение получил 51-летний мужчина, он в больнице.
В целом последствия вражеской атаки фиксируются в четырех районах области.
В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме произошел пожар, его потушили. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.
В Вышгородском районе горел гараж.
В Бориспольском и Обуховском районах повреждены частные дома.
Количество поврежденных объектов может увеличиться, подчеркнул глава ОВА.
- В Киеве последствия массированной российской атаки фиксируются в шести районах. Погибли два человека, десятки – получили ранения.