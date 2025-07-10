Россия массированно атаковала Киев "шахедами": убила двух человек, еще 13 ранены

Киев ночью (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 10 июля Россия массированно атаковала Украину "шахедами", в частности целилась по Киеву. В столице есть последствия в шести районах. Два человека погибли, 13 человек пострадали. Об этом сообщил глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко.

В Шевченковском районе спасатели работали в жилом доме, где, в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также части дрона упали вблизи АЗС, информирует Ткаченко.

В Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во двор одного из жилых домов, написал Кличко.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелся грузовой автомобиль.

В Подольском районе – падение обломков БпЛА на территории нежилой застройки.

В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

Ткаченко призвал после возвращения домой из укрытий закрывать окна – очень много дыма в столице в результате воздушной атаки.