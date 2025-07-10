Россия массированно атаковала Киев "шахедами": убила двух человек, еще 13 ранены
В ночь на 10 июля Россия массированно атаковала Украину "шахедами", в частности целилась по Киеву. В столице есть последствия в шести районах. Два человека погибли, 13 человек пострадали. Об этом сообщил глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко.
В Шевченковском районе спасатели работали в жилом доме, где, в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также части дрона упали вблизи АЗС, информирует Ткаченко.
В Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во двор одного из жилых домов, написал Кличко.
В Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.
В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелся грузовой автомобиль.
В Подольском районе – падение обломков БпЛА на территории нежилой застройки.
В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
Ткаченко призвал после возвращения домой из укрытий закрывать окна – очень много дыма в столице в результате воздушной атаки.
- Прошлой ночью, с 8 на 9 июля, Россия устроила комбинированную атаку, запустив по Украине рекордное количество беспилотников – 728.
- Главным направлением удара была Волынь, в частности аэродром и отдельные предприятия.