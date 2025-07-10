Сили ППО збили 164 "шахеди" та 14 ракет, ще понад 200 цілей – локаційно втрачено

Основний напрямок ворожої атаки у ніч проти 10 липня – Київ

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 10 липня окупанти запустили по Україні понад 400 безпілотників різних типів та ракет, переважну більшість цілей було збито або локаційно втрачено. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 18:00 9 липня росіяни спрямували на українські регіони 415 засобів повітряного нападу:

→ 397 дронів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово (близько 200 – "шахеди");

→ вісім балістичних ракет "Іскандер-М" із Брянської області;

→ шість крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

→ чотири зенітні керовані ракети С-300 із Курської області.

Основний напрямок удару – Київ.

За попередніми даними, станом на 10:00 Протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

→ 164 "шахеди";

→ вісім балістичних ракет "Іскандер-М";

→ шість крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання у восьми локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.