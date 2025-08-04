У Бердянську вибух на підстанції знеструмив ремонтну базу окупантів – джерело з розвідки
3 серпня у тимчасово окупованому Бердянську стався вибух на електропідстанції – знеструмлено ремонтну базу загарбників. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
"У тимчасово окупованому Бердянську пізно ввечері 3 серпня стався вибух на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу "Бердянські жниварки". Після окупації міста російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ", – розповів він.
За словами співрозмовця, першими про потужний вибух написали у соцмережах місцеві жителі, згодом очевидці поширили у пабліках відео та дані про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста – й на деяких прилеглих вулицях зникло світло.
Унаслідок вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах було виведено з ладу підстанцію, котра постачала електрику на підприємство з ремонту військової техніки окупантів, а остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються, підсумовує співбесідник LIGA.net.
Він не уточнив, через що саме стався вибух.
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