У суботу, 2 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвалась автівка з окупантами – загинули п’ять бійців російської армії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони й опублікувало відповідне відео.

Операцію реалізувала воєнна розвідка спільно з рухом опору.

За даними ГУР, на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.

Крім цього, вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, а також знищено мобільний комплекс радіоелектронної боротьби.

1 липня у Запорізькій області ГУР та рух опору двічі підірвали залізницю окупантів. Було заблоковано одну з ключових логістичних гілок ворога.

16 липня розвідка повідомляла, що у Запорізькій області знищено російських операторів дронів "Скат 350М" разом з авто.