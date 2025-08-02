В субботу, 2 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвалась машина с оккупантами – погибли пять бойцов российской армии. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и опубликовало соответствующее видео.

Операцию реализовала военная разведка совместно с движением сопротивления.

По данным ГУР, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Кроме этого, взрывом ранены два захватчика, которые находились в соседнем авто, а также уничтожен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы.

1 июля в Запорожской области ГУР и движение сопротивления дважды взорвали железную дорогу оккупантов. Была заблокирована одна из ключевых логистических веток врага.

16 июля разведка сообщала, что в Запорожской области уничтожено российских операторов дронов "Скат 350М" вместе с авто.