В Запорожской области ГУР и партизаны дважды подорвали железную дорогу оккупантов – видео
Движение сопротивления вместе с военной разведкой парализовало железнодорожные логистические пути россиян во временно оккупированной Запорожской области. Подробности операции рассказали в Главном управлении разведки.
26 июня силы сопротивления подорвали железнодорожное полотно на оккупированной территории, в результате чего оно было временно разрушено. Движение по участку, который враг активно использовал для логистики, было парализовано более чем на неделю.
1 июля 2025 года захватчики восстановили шпалы и рельсы и пустили военный товарный поезд. Но произошел новый "железнодорожный грохот", в результате которого вражеский локомотив был выведен из строя.
"Одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована", – сообщили в ГУР.
- 22 июня ГУР подорвало "товарняк" россиян с топливом в Запорожской области. Это произошло между населенными пунктами Левадное и Молочанск в Пологовском районе.
- В тот же день разведка подожгла склады хранения топлива россиян в Брянске. Удар дронов пришелся по 1061-му центру материально-технического обеспечения российской армии.