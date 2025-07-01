В Запорожской области ГУР и партизаны дважды подорвали железную дорогу оккупантов – видео

После первой атаки движение оккупантов по железной дороге было парализовано почти на неделю

Товарный поезд (Иллюстративное фото: wikipedia)

Движение сопротивления вместе с военной разведкой парализовало железнодорожные логистические пути россиян во временно оккупированной Запорожской области. Подробности операции рассказали в Главном управлении разведки.

26 июня силы сопротивления подорвали железнодорожное полотно на оккупированной территории, в результате чего оно было временно разрушено. Движение по участку, который враг активно использовал для логистики, было парализовано более чем на неделю.

1 июля 2025 года захватчики восстановили шпалы и рельсы и пустили военный товарный поезд. Но произошел новый "железнодорожный грохот", в результате которого вражеский локомотив был выведен из строя.

"Одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована", – сообщили в ГУР.