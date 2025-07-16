В Запорожской области уничтожены два российских оператора дрона "Скат 350М"

Оккупанты уничтожены при взрыве "буханки", в которой они ехали

Российский оператор дронов (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В Запорожской области уничтожены российские операторы дронов "Скат 350М" вместе с авто. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Утром 16 июля на окраине временно оккупированного города Токмак взорвался зеленый УАЗ 452, или так называемая буханка. Внутри находились двое российских аэроразведчиков, специализировавшихся на использовании дронов "Скат 350М". Они уничтожены.

Как отметили в разведке, этот дрон враг использовал для выявления позиций Сил безопасности в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – подчеркнули разведчики.