Буданов: Удары по тылам оккупантов будут, пока не закончим войну
Удары по объектам в тылу оккупантов будут продолжаться до окончания войны РФ против Украины, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"Каждый день что-то где-то гремит, грохочет и тому подобное. И поскольку я являюсь частью всего этого и, как минимум, немножко зная замысел, утвержденный нашим президентом [Владимиром Зеленским], я вам могу прямо сказать, что все будет продолжаться до того момента, пока мы не закончим всю эту войну", – заявил военачальник.
Он подчеркнул, что России "надо всерьез это все воспринимать".
"Потому что, в конце концов, проблемы у нас есть, но у них [оккупантов] так же", – подытожил глава ГУР.
2 августа Украина нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам в Самарской и Рязанской областях – тогда, когда России как раз грозит дефицит бензина. Собеседники агентства Reuters заявляют, что даже запрет экспорта не способен полностью нивелировать этот риск.
В тот же день Украина поразила нефтебазу и завод "Электроприбор", а также аэродром хранения "шахедов" в Приморско-Ахтарске.
- 3 августа беспилотники ударили по Сочи Краснодарского края и Воронежской области – в результате атаки возникли пожары, в частности на нефтебазе в Адлере. 4 августа дроны атаковали Волгоградскую область – возник пожар в районе железнодорожного узла. 5 августа БпЛА атаковали Ростовскую область – загорелся пожар на железнодорожной станции.
Комментарии (0)