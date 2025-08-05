Буданов: Удары по тылам оккупантов будут, пока не закончим войну

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Удары по объектам в тылу оккупантов будут продолжаться до окончания войны РФ против Украины, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Каждый день что-то где-то гремит, грохочет и тому подобное. И поскольку я являюсь частью всего этого и, как минимум, немножко зная замысел, утвержденный нашим президентом [Владимиром Зеленским], я вам могу прямо сказать, что все будет продолжаться до того момента, пока мы не закончим всю эту войну", – заявил военачальник.

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Он подчеркнул, что России "надо всерьез это все воспринимать".

"Потому что, в конце концов, проблемы у нас есть, но у них [оккупантов] так же", – подытожил глава ГУР.