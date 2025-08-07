Росію атакували дрони з повітря і моря: загорілися залізнична станція і НПЗ – відео

Російська влада традиційно заявляє про нібито відбиті атаки, однак місцеві публікують відео вибухів і загорянь, зокрема – Афіпського НПЗ

Займання нібито в райони Афіпського НПЗ у Краснодарському краї (Фото: місцеві пабліки)

У ніч проти 7 серпня Росія вкотре була під ударами безпілотників. У Волгоградській області була атака на дві залізничні станції, а до Новоросійська дісталися і БпЛА, і морські дрони, повідомили представники місцевої влади.

"На залізничній станції Суровікіне виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку оперативно усувають пожежні служби", – стверджує губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Також він повідомив, що на залізничній станції Максима Горького працюють сапери з "уламками" нібито збитого дрона. Пошкоджень об'єктів там нібито немає.

Також дрони прилетіли до Краснодарського краю. Мер Новоросійська Андрій Кравченко писав про тривогу по береговій лінії й "відбиття атаки безекіпажних катерів".

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав, що в Слов'янську-на-Кубані внаслідок падіння уламків БпЛА є постраждалий.

Також "невеликі загоряння" після "падіння уламків" були в Червоноармійському районі, а в акваторії біля Новоросійська нібито відбито атаку морських дронів.

Пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих стверджує, що загорівся Афіпський нафтопереробний завод.