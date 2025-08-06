Брянськ і Ростовську область атакували дрони. Виникла пожежа в районі залізничної станції – відео

Місцева влада заявила, що внаслідок атак нібито ніхто не постраждав і пошкоджень немає

Задимлення в Брянську (Фото: ресурси пропагандистів)

У ніч на 6 серпня Брянська та Ростовська області поскаржилися на атаку дронів, зокрема виникла пожежа в районі залізничної станції Тацинська під Ростовом. Про це повідомляють російські пропагандисти та представники місцевої влади.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що під атакою були нібито Кам'янськ-Шахтинський, Кам'янський, Радіоново-Несвітайський і Тацинський райони. Міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 16 дронів.

На залізничній станції Тацинська сталося загоряння, кадрами якого діляться в мережі. За словами Слюсара, сталася пожежа нібито трави біля одного з житлових будинків, евакуювали три сім'ї, а вогонь "оперативно загасили". Нібито ніхто не постраждав.

У хуторі Золотарівка було пошкоджено лінію електропередачі, через що без світла нібито залишилися майже 200 жителів 87 будинків. Відновлювальні роботи розпочнуться вдень.

А в Кам'янському районі, за словами губернатора, нібито впав на дорогу дрон літакового типу, подавлений протиповітряною обороною. Через це перекрили дорогу й оточили місце, транспорт за трьома маршрутами не працює.

У Брянській області сили ППО нібито знищили 16 дронів літакового типу, заявив губернатор Олександр Богомаз. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

Однак самі росіяни повідомляють про задимлення в районі нафтобази після атаки на Брянськ.