Брянськ і Ростовську область атакували дрони. Виникла пожежа в районі залізничної станції – відео
У ніч на 6 серпня Брянська та Ростовська області поскаржилися на атаку дронів, зокрема виникла пожежа в районі залізничної станції Тацинська під Ростовом. Про це повідомляють російські пропагандисти та представники місцевої влади.
Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що під атакою були нібито Кам'янськ-Шахтинський, Кам'янський, Радіоново-Несвітайський і Тацинський райони. Міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 16 дронів.
На залізничній станції Тацинська сталося загоряння, кадрами якого діляться в мережі. За словами Слюсара, сталася пожежа нібито трави біля одного з житлових будинків, евакуювали три сім'ї, а вогонь "оперативно загасили". Нібито ніхто не постраждав.
У хуторі Золотарівка було пошкоджено лінію електропередачі, через що без світла нібито залишилися майже 200 жителів 87 будинків. Відновлювальні роботи розпочнуться вдень.
А в Кам'янському районі, за словами губернатора, нібито впав на дорогу дрон літакового типу, подавлений протиповітряною обороною. Через це перекрили дорогу й оточили місце, транспорт за трьома маршрутами не працює.
У Брянській області сили ППО нібито знищили 16 дронів літакового типу, заявив губернатор Олександр Богомаз. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.
Однак самі росіяни повідомляють про задимлення в районі нафтобази після атаки на Брянськ.
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