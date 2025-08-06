Брянск и Ростовскую область атаковали дроны. Возник пожар в районе ж/д станции – видео

Местные власти заявили, что в результате атак якобы никто не пострадал и повреждений нет

Задымление в Брянске (Фото: ресурсы пропагандистов)

В ночь на 6 августа Брянская и Ростовская области пожаловались на атаку дронов, в частности, возник пожар в районе железнодорожной станции Тацинска под Ростовом. Об этом сообщают российские пропагандисты и представители местной власти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что под атакой были якобы Каменск-Шахтинский, Каменский, Радионово-Несветайский и Тацинский районы. Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтожении 16 дронов.

На железнодорожной станции Тацинская произошло возгорание, кадрами которого делятся в сети. По словам Слюсара, якобы загорелась трава возле одного из жилых домов, эвакуировали три семьи, а огонь был "оперативно потушен". Якобы никто не пострадал.

В хуторе Золотаревка была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света якобы остались почти 200 жителей 87 домов. Восстановительные работы начнутся днем.

А в Каменском районе, по словам губернатора, якобы упал на дорогу дрон самолетного типа, подавленный противовоздушной обороной. Из-за этого перекрыли дорогу и оцепили место, транспорт по трем маршрутам не работает.

В Брянской области силы ПВО якобы уничтожили 16 дронов самолетного типа, заявил губернатор Александ Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Однако сами россияне сообщают о задымлении в районе нефтебазы после атаки на Брянск.