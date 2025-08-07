Россию атаковали дроны из воздуха и моря: загорелись ж/д станция и НПЗ – видео
В ночь на 7 августа Россия в очередной раз была под ударами беспилотников. В Волгоградской области была атака на две железнодорожных станции, а до Новороссийска добрались и БпЛА, и морские дроны, сообщили местные власти.
"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", – утверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Также он сообщил, что на железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с "обломками" якобы сбитого дрона. Повреждений объектов там якобы нет.
Также дроны прилетели в Краснодарский край. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко писав о тревоге по береговой линии и "отражении атаки безэкипажных катеров".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написав, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БпЛА есть пострадавший.
Также "небольшие возгорания" после "падения обломков" были в Красноармейском районе, а в акватории около Новороссийска якобы отражена атака морских дронов.
Пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных утверждает, что загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод.
- В ночь на 6 августа Россию тоже атаковали дроны – под ударом были Брянская и Ростовская области. Возник пожар в районе железнодорожной станции Тацинска под Ростовом.
- Буданов говорит, что удары по тылам россиян не закончатся до завершения войны.
Комментарии (0)