Россию атаковали дроны из воздуха и моря: загорелись ж/д станция и НПЗ – видео

Российские власти традиционно заявляют о якобы отраженных атаках, однако местные публикуют видео взрывов и возгораний, в частности – Афипского НПЗ

Возгорание якобы в районы Афипского НПЗ в Краснодарском крае (Фото: местные паблики)

В ночь на 7 августа Россия в очередной раз была под ударами беспилотников. В Волгоградской области была атака на две железнодорожных станции, а до Новороссийска добрались и БпЛА, и морские дроны, сообщили местные власти.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", – утверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Также он сообщил, что на железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с "обломками" якобы сбитого дрона. Повреждений объектов там якобы нет.

Также дроны прилетели в Краснодарский край. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко писав о тревоге по береговой линии и "отражении атаки безэкипажных катеров".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написав, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БпЛА есть пострадавший.

Также "небольшие возгорания" после "падения обломков" были в Красноармейском районе, а в акватории около Новороссийска якобы отражена атака морских дронов.

Пропагандистский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных утверждает, что загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод.