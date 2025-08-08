В Сочи раздаются взрывы. Россиян вывели с пляжей и закрыли аэропорт – видео
Днем 8 августа в Сочи и других южных городах России объявили воздушную тревогу из-за якобы атаки дронов. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин и пропагандистские медиа.
По словам мэра, в Сочи якобы активно работает система противовоздушной обороны. Он призвал жителей, особенно тех, кто живет у побережья, не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.
Российский Telegram-канал Astra сообщает, что в Сочи из-за якобы угрозы атаки беспилотников эвакуировали людей с пляжа.
Кроме того, из-за угрозы атак дронов временно закрыли пункт пропуска "Псоу" на границе с не признанной республикой Абхазия.
По данным пропагандистского Telegram-канала Shot, тревогу также объявили в Адлере и Туапсе. Также сигнал тревоги раздается в Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого ограничения были введены и в аэропорту Геленджика.
На момент публикации новости ограничения сняли.
- 3 августа беспилотники ударили по Сочи Краснодарского края и Воронежской области – в результате атаки возникли пожары, в частности на нефтебазе в Адлере.
- 4 августа дроны атаковали Волгоградскую область – возник пожар в районе железнодорожного узла. А 5 августа БпЛА атаковали Ростовскую область – возник пожар на железнодорожной станции.
