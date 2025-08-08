В Сочи раздаются взрывы. Россиян вывели с пляжей и закрыли аэропорт – видео

Сочи (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

Днем 8 августа в Сочи и других южных городах России объявили воздушную тревогу из-за якобы атаки дронов. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин и пропагандистские медиа.

По словам мэра, в Сочи якобы активно работает система противовоздушной обороны. Он призвал жителей, особенно тех, кто живет у побережья, не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.

Российский Telegram-канал Astra сообщает, что в Сочи из-за якобы угрозы атаки беспилотников эвакуировали людей с пляжа.

Кроме того, из-за угрозы атак дронов временно закрыли пункт пропуска "Псоу" на границе с не признанной республикой Абхазия.

По данным пропагандистского Telegram-канала Shot, тревогу также объявили в Адлере и Туапсе. Также сигнал тревоги раздается в Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого ограничения были введены и в аэропорту Геленджика.

На момент публикации новости ограничения сняли.