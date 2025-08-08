У Сочі лунають вибухи. Росіян вивели з пляжів і закрили аеропорт – відео

Сочі (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Удень 8 серпня у Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу через нібито атаку дронів. Про це повідомив мер Сочі Андрій Прошунін і пропагандистські медіа.

За словами мера, у Сочі нібито активно працює система протиповітряної оборони. Він закликав мешканців, особливо тих, хто живе біля узбережжя, не виходити на вулицю й залишатися в приміщеннях без вікон.

Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що у Сочі через нібито загрозу атаки безпілотників евакуювали людей з пляжу.

Крім того, через загрозу атак дронів тимчасово закрили пункт пропуску "Псоу" на кордоні з невизнаною республікою Абхазія.

За даними пропагандистського Telegram-каналу Shot, тривогу також оголосили в Адлері й Туапсе. Також сигнал тривоги лунає у Брянській, Володимирській, Нижньогородській і Рязанській областях.

Представник Росавіації Артем Кореняко повідомляв, що в аеропорту Сочі було введено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. До цього обмеження було введено і в аеропорту Геленджика.

На момент публікації новини обмеження зняли.