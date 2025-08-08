У Сочі лунають вибухи. Росіян вивели з пляжів і закрили аеропорт – відео
Удень 8 серпня у Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу через нібито атаку дронів. Про це повідомив мер Сочі Андрій Прошунін і пропагандистські медіа.
За словами мера, у Сочі нібито активно працює система протиповітряної оборони. Він закликав мешканців, особливо тих, хто живе біля узбережжя, не виходити на вулицю й залишатися в приміщеннях без вікон.
Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що у Сочі через нібито загрозу атаки безпілотників евакуювали людей з пляжу.
Крім того, через загрозу атак дронів тимчасово закрили пункт пропуску "Псоу" на кордоні з невизнаною республікою Абхазія.
За даними пропагандистського Telegram-каналу Shot, тривогу також оголосили в Адлері й Туапсе. Також сигнал тривоги лунає у Брянській, Володимирській, Нижньогородській і Рязанській областях.
Представник Росавіації Артем Кореняко повідомляв, що в аеропорту Сочі було введено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден. До цього обмеження було введено і в аеропорту Геленджика.
На момент публікації новини обмеження зняли.
- 3 серпня безпілотники вдарили по Сочі Краснодарського краю та Воронезькій області – внаслідок атаки виникли пожежі, зокрема на нафтобазі в Адлері.
- 4 серпня дрони атакували Волгоградську область – виникла пожежа в районі залізничного вузла. А 5 серпня БпЛА атакували Ростовську область – зайнялась пожежа на залізничній станції.
