ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї – джерело

Унаслідок вибухів в Афіпському втрати РФ склали 12 військових, десятки отримали поранення, також знищено техніку, заявив співрозмовник LIGA.net

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки атакувало зенітно-ракетну бригаду окупантів у Краснодарському краї, повідомив співрозмовець LIGA.net у відомстві.

За його словами, у п'ятницю вранці унаслідок операції ГУР було атаковано військову частину 90-ї зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони Росії.

"Поблизу контрольно-пропускного пункту військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку", – розповів співбесідник LIGA.net.

За його словами, місцеві ресурси й пабліки у соцмережах відразу повідомили про два вибухи у селищі Афіпський, спецслужби окупантів перекрили район і запровадили режим "антитерористичної операції", а на місці події спостерігалось скупчення карет "швидкої" та автомобілів екстрених і спеціальних служб:

Фото: один з Telegram-каналів окупантів

Співбесідник у ГУР зазначив: для приховування факту диверсії на території військової частини, загарбники поширили інформацію про те, що причиною вибуху нібито стало несправне газобалонне обладнання автомобіля, а паралельно з цим Федеральна служба безпеки намагається видалити згадки про подію у медіа та соцмережах.

Допис в одному з Telegram-каналі окупантів (Скриншот: LIGA.net)

Вищезгадана 90-та бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії Росії проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках, зауважив співрозмовець LIGA.net.

Відстань від цієї військової частини в Афіпському до лінії фронту – більш ніж 350 кілометрів по прямій.