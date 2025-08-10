Россияне жалуются на дроновую атаку на Саратовский нефтезавод – фото, видео

Нефтеперерабатывающий завод (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на воскресенье, 10 августа, Саратовская область России оказалась под атакой неизвестных беспилотников, вероятно, был поражен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ночью глава российского региона заявил об угрозе БпЛА.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал он.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Впоследствии Бусаргин сообщил о повреждениях на одном из предприятий в результате атаки дронов. На месте работают экстренные службы, уточнил он.

Также губернатор утверждает, что обломки сбитого БпЛА якобы упали во дворе дома. Жителей эвакуировали, пункт временного размещения организован в соседней школе. По его словам, якобы есть погибший и пострадавшие.

В то же время пропагандистский ресурс ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что под атакой оказался Саратовский НПЗ. Кадры дыма от пожара, как утверждается, на заводе опубликовал Telegram-канал Supernova+.

Министерство обороны государства-агрессора отчиталось о 121 якобы сбитом БпЛА над Россией и временно оккупированным Крымом. В частности, 29 – над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, 13 – над Брянской областью, 12 – над Белгородской областью, девять – над Воронежской областью, по восемь – над Саратовской областью и Ставропольским краем, семь – над Калужской областью, шесть – над Тульской областью, пять – над Ростовской областью, четыре – над Рязанской областью, два – над акваторией Азовского моря, а также по одному – над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Саратовская область регулярно находится под ударами БпЛА. В частности, 1 июля Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области.

5 июля взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе, где расположена российская авиабаза, с которой вылетает авиация государства-агрессора для ударов по Украине.