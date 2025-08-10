Росіяни скаржаться на дронову атаку на Саратовський нафтозавод – фото, відео

Влада Саратовської області підтвердила пошкодження на одному з підприємств у результаті удару БпЛА

Нафтопереробний завод (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти неділі, 10 серпня, Саратовська область Росії опинилася під атакою невідомих безпілотників, ймовірно, було уражено нафтопереробний завод. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси й губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Вночі очільник російського регіону заявив про загрозу БпЛА.

"Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", – написав він.

Фото: ASTRA

Згодом Бусаргін повідомив про пошкодження на одному з підприємств у результаті атаки дронів. На місці працюють екстрені служби, уточнив він.

Також губернатор стверджує, що уламки збитого БпЛА нібито впали у дворі будинку. Мешканців евакуювали, пункт тимчасового розміщення організований у сусідній школі. За його словами, нібито є загиблий і постраждалі.

Водночас пропагандистський ресурс ASTRA з посиланням на місцевих мешканців пише, що під атакою опинився Саратовський НПЗ. Кадри диму від пожежі, як стверджується, на заводі опублікував Telegram-канал Supernova+.

Міністерство оборони держави-агресорки відзвітувало про 121 нібито збитий БпЛА над Росією та тимчасово окупованим Кримом. Зокрема, 29 – над Краснодарським краєм, 15 – над Кримом, 13 – над Брянською областю, 12 – над Бєлгородською областю, дев’ять – над Воронезькою областю, по вісім – над Саратовською областю та Ставропольським краєм, сім – над Калузькою областю, шість – над Тульською областю, п’ять – над Ростовською областю, чотири – над Рязанською областю, два – над акваторією Азовського моря, а також по одному – над Смоленською, Орловською та Тверською областями.

Саратовська область регулярно перебуває під ударами БпЛА. Зокрема, 1 липня Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області.

5 липня вибухи лунали в Саратові й Енгельсі, де розташована російська авіабаза, з якої вилітає авіація держави-агресорки для ударів по Україні.