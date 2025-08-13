Росію атакували безпілотники: під ударом були щонайменше три регіони – відео
У ніч проти 13 серпня Росію знову атакували безпілотники. Вибухи лунали в Краснодарському краї, Волгоградській і Брянській областях, повідомляють місцева влада і пропагандисти РФ.
Так, місто Унеча Брянської області знову було під атакою БпЛА.
За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, 6 серпня там уже було атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Унеча" нафтопроводу "Дружба".
У ніч проти 13 серпня ціллю знову була станція в селі Високе в Унецькому районі, стверджують пропагандисти, посилаючись на місцевих жителів.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито знищення 15 дронів над регіоном. Щодо наслідків не конкретизував – написав, що "оперативні й екстрені служби працюють на місцях".
Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що в Слов'янську-на-Кубані "уламки" БпЛА впали на території нафтопереробного заводу, внаслідок чого загорілася ГАЗель, але загоряння нібито оперативно ліквідували.
У місті розташовано нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО", що раніше вже піддавався атакам.
Росавіація повідомляла про тимчасове зупинення роботи аеропорту Волгограда.
У місцевих пабліках писали про вибухи, а губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку і падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового будинку. Людей евакуювали.
- 11 серпня дрони СБУ атакували Оренбурзький гелієвий завод – єдине в Росії велике підприємство з виробництва гелію, що використовують у виробництві ракет, космічній та авіапромисловості.
- Також далекобійні безпілотники СБУ уразили виробничі потужності Арзамаського приладобудівного заводу в Нижньогородській області Росії.
