Росію атакували безпілотники: під ударом були щонайменше три регіони – відео

Російські пропагандисти стверджують, що однією з цілей був ключовий вузол магістрального нафтопроводу "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" (Фото: EPA)

У ніч проти 13 серпня Росію знову атакували безпілотники. Вибухи лунали в Краснодарському краї, Волгоградській і Брянській областях, повідомляють місцева влада і пропагандисти РФ.

Так, місто Унеча Брянської області знову було під атакою БпЛА.

За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, 6 серпня там уже було атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Унеча" нафтопроводу "Дружба".

У ніч проти 13 серпня ціллю знову була станція в селі Високе в Унецькому районі, стверджують пропагандисти, посилаючись на місцевих жителів.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито знищення 15 дронів над регіоном. Щодо наслідків не конкретизував – написав, що "оперативні й екстрені служби працюють на місцях".

Оперативний штаб Краснодарського краю стверджує, що в Слов'янську-на-Кубані "уламки" БпЛА впали на території нафтопереробного заводу, внаслідок чого загорілася ГАЗель, але загоряння нібито оперативно ліквідували.

У місті розташовано нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО", що раніше вже піддавався атакам.

Росавіація повідомляла про тимчасове зупинення роботи аеропорту Волгограда.

У місцевих пабліках писали про вибухи, а губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку і падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового будинку. Людей евакуювали.