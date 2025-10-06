До Росії та Криму прилетіли безпілотники: відео вибухів та пожеж
Феодосія (Фото: місцевий паблік)

У ніч проти 6 жовтня Росія та тимчасово окупований Крим опинилися під атакою безпілотників. Фото і відео вибухів та пожеж публікують місцеві пабліки й російські пропагандисти.

У Феодосії виникла пожежа після атаки на місцеву нафтобазу, пише пропагандистський ресурс ASTRA, посилаючись на місцевих жителів. Небо над містом затягнуло димом.

Фото: ASTRA

Також, за даними ASTRA, було атаковано ТЕЦ у Клинцях Брянської області.

Фото: ASTRA

Вибухало і в Дзержинську Нижньогородської області.

  • У ніч проти 4 жовтня Україна втретє за рік атакувала нафтопереробний завод "Кірішінєфтєоргсінтез" у Ленінградській області.
  • Ввечері 5 жовтня у російському Бєлгороді на тлі ракетної загрози було чути вибухи, а після цього виникли проблеми з електропостачанням.
