До Росії та Криму прилетіли безпілотники: відео вибухів та пожеж

За даними місцевих, атаковано ТЕЦ у Клинцях Брянської області, а в Феодосії – нафтобазу

Феодосія (Фото: місцевий паблік)

У ніч проти 6 жовтня Росія та тимчасово окупований Крим опинилися під атакою безпілотників. Фото і відео вибухів та пожеж публікують місцеві пабліки й російські пропагандисти.

У Феодосії виникла пожежа після атаки на місцеву нафтобазу, пише пропагандистський ресурс ASTRA, посилаючись на місцевих жителів. Небо над містом затягнуло димом.

Фото: ASTRA

Також, за даними ASTRA, було атаковано ТЕЦ у Клинцях Брянської області.

Фото: ASTRA

Вибухало і в Дзержинську Нижньогородської області.