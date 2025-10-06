До Росії та Криму прилетіли безпілотники: відео вибухів та пожеж
У ніч проти 6 жовтня Росія та тимчасово окупований Крим опинилися під атакою безпілотників. Фото і відео вибухів та пожеж публікують місцеві пабліки й російські пропагандисти.
У Феодосії виникла пожежа після атаки на місцеву нафтобазу, пише пропагандистський ресурс ASTRA, посилаючись на місцевих жителів. Небо над містом затягнуло димом.
Також, за даними ASTRA, було атаковано ТЕЦ у Клинцях Брянської області.
Вибухало і в Дзержинську Нижньогородської області.
- У ніч проти 4 жовтня Україна втретє за рік атакувала нафтопереробний завод "Кірішінєфтєоргсінтез" у Ленінградській області.
- Ввечері 5 жовтня у російському Бєлгороді на тлі ракетної загрози було чути вибухи, а після цього виникли проблеми з електропостачанням.
