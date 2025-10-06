РФ насчитала более 250 украинских БпЛА за ночь. Зеленский предупреждал о "мощных ответах"

Россия была под массированной дроновой атакой: больше всего прилетало по Крыму

Крым (Иллюстративное фото: ЕРА)

В ночь на 6 октября Россия и временно оккупированный Крым были под массированной атакой дронов. Минобороны РФ насчитало 251 якобы сбитый или перехваченный беспилотник.

Больше всего якобы сбитых/перехваченный БпЛА государство-агрессор насчитало над Черным морем (62) и Крымом (40).

Еще 34 дрона – над Курской областью, 30 – над Белгородской, 20 – над Нижегородской, 17 – над Воронежской, 11 – над Краснодарским краем, по восемь – над Брянской и Тульской, пять – над Азовском морем, четыре – над Рязанской областью, по два – над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному – над Липецкой и Московским регионом.

По данным российских пропагандистов, были атакованы нефтебаза в Феодосии и ТЭЦ в Брянской области.

Ранее в среднем Украина запускала по России 100-150 дронов в день, а РФ – 500-600. Президент Владимир Зеленский 2 октября заявлял, что еще год назад не было возможности отвечать на атаки России по гражданской инфраструктуре, но теперь враг чувствует эти "мощные ответы". Он рассчитывает выйти на паритет по количеству БпЛА, если будет увеличено финансирование.

Также Зеленский отметил, что до сих пор Украина использовала для ударов по РФ только собственное дальнобойное оружие. После встречи с президентом США Дональдом Трампом, возможно, "появится кое-что еще".