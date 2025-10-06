РФ нарахувала понад 250 українських БпЛА за ніч. Зеленський попереджав про "потужні відповіді"

Крим (Ілюстративне фото: ЕРА)

У ніч проти 6 жовтня Росія і тимчасово окупований Крим були під масованою атакою дронів. Міноборони РФ нарахувало 251 нібито збитий або перехоплений безпілотник.

Найбільше нібито збитих/перехоплених БпЛА держава-агресор нарахувала над Чорним морем (62) і Кримом (40).

Ще 34 дрони – над Курською областю, 30 – над Бєлгородською, 20 – над Нижньогородською, 17 – над Воронезькою, 11 – над Краснодарським краєм, по вісім – над Брянською і Тульською, п'ять – над Азовським морем, чотири – над Рязанською областю, по два – над Володимирською, Іванівською, Калузькою, Тамбовською та Орловською, по одному – над Липецькою і Московським регіоном.

За даними російських пропагандистів, були атаковані нафтобаза у Феодосії і ТЕЦ у Брянській області.

Раніше в середньому Україна запускала по Росії 100-150 дронів на день, а РФ – 500-600. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня заявляв, що ще рік тому не було можливості відповідати на атаки Росії по цивільній інфраструктурі, але тепер ворог відчуває ці "потужні відповіді". Він розраховує вийти на паритет за кількістю БпЛА, якщо буде збільшено фінансування.

Також Зеленський зазначив, що досі Україна використовувала для ударів по РФ тільки власну далекобійну зброю. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, можливо, "з'явиться дещо ще".