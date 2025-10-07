В ВСУ масштабируют Силы беспилотных систем, развертывается рекрутинг – Сырский
В Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в соответствующие подразделения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам очередного совещания по вопросам развития беспилотных систем.
Он акцентировал, что в условиях значительного преобладания российского агрессора в личном составе, беспилотные системы – весомый аргумент для сдерживания противника и его уничтожения на поле боя.
По словам Сырского, в течение сентября украинские беспилотные авиационные комплексы поразили 66 500 целей россиян, что на 10,8% больше чем в августе. Из них 39 200 поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% относительно предыдущего месяца).
Главком добавил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое, что свидетельствует о росте внимания командиров к этому компоненту.
Преимущество в применении FPV – и в дальнейшем в пользу Сил обороны, хотя россияне делают все, чтобы приблизиться к паритету.
Сырский заслушал доклад разведчиков J-2 о развитии войск беспилотных систем России, новых подразделениях и технических решениях врага, планах применения российских инноваций. Россияне не стоят на месте, вкладываются в развитие подразделений БпС, тратят на это огромный ресурс.
"Поэтому в Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС", — подчеркнул главком.
Сирский заявил, что беспилотные системы получали и будут получать его первоочередное содействие. По результатам совещания он определил задачи для дальнейшего развития подразделений БпС, оптимизации их структуры, улучшении взаимодействия с пехотными частями.
- 26 августа 2025 года Сырский заявлял, что в Силах обороны продолжают наращивать и масштабировать подразделения, которые наносят удары вглубь России.
