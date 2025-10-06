Скандал с подразделением Касьянова. В ГПСУ говорят: расформировывают из-за неэффективности

Касьянов утверждает, что подразделение ликвидируют, несмотря на "сотни успешных операций". В ГПСУ же заявили – ни разу не было подтверждений поражений

Юрий Касьянов (Фото: Facebook / brtcomua)

Роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы расформировали из-за отсутствия результативности при выполнении задач. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, комментируя заявления основателя общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрия Касьянова, что его подразделение ликвидируют якобы по указанию Офиса президента.

Демченко объяснил, что подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Численность сначала составляла более 40 военных, а впоследствии увеличилась до 100.

В течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 беспилотных комплексов, средняя стоимость которых – 252 000 гривен.

В течение 2025 года было 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА.

Также для подразделения арендовали помещения, обеспечивали вооружением и средствами защиты 11 транспортных средств, более 6 тонн ГСМ (только в 2025 году), радиостанциями, старлинками, ноутбуками и прочим.

"В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. В ходе взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены", – заявил Демченко.

Он подчеркнул, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, выполняемых военнослужащими.

"Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", – отметил Демченко.

Он добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства исключительно по своей специальности – они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.