Скандал с подразделением Касьянова. В ГПСУ говорят: расформировывают из-за неэффективности
Роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы расформировали из-за отсутствия результативности при выполнении задач. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, комментируя заявления основателя общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрия Касьянова, что его подразделение ликвидируют якобы по указанию Офиса президента.
Демченко объяснил, что подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Численность сначала составляла более 40 военных, а впоследствии увеличилась до 100.
В течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 беспилотных комплексов, средняя стоимость которых – 252 000 гривен.
В течение 2025 года было 12 выездов, в ходе которых использовано 299 БпЛА.
Также для подразделения арендовали помещения, обеспечивали вооружением и средствами защиты 11 транспортных средств, более 6 тонн ГСМ (только в 2025 году), радиостанциями, старлинками, ноутбуками и прочим.
"В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. В ходе взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены", – заявил Демченко.
Он подчеркнул, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, выполняемых военнослужащими.
"Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", – отметил Демченко.
Он добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства исключительно по своей специальности – они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.
- 3 октября Касьянов заявил, что его подразделение ликвидировано – и это произошло якобы "по заказу Ермака".
- Он утверждает, что подразделение с 2022 года провело "сотни успешных операций", нанеся ущерб противнику на сумму "более полумиллиарда долларов" и "не потеряв ни одного бойца". В частности, якобы именно это подразделение в ночь на 3 мая 2023 года "с ювелирной точностью" нанесло удар по Кремлю: "хотели сбить флаг империи, но промахнулись на полметра".
- 4 октября Касьянов заявил, что военнослужащие подразделения уже сдают имущество, служебные автомобили, вывозят беспилотные самолеты – более 100 штук на сумму более $1 млн. Операторов дронов, программистов, электронщиков, аналитиков, по утверждению Касьянова, якобы будут переводить в стрелки.
- В тот же день Касьянов вышел на Майдан с одиночным пикетом, а 5 октября – снова, тогда уже к нему присоединились некоторые единомышленники.
