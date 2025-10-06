Скандал з підрозділом Касьянова. У ДПСУ кажуть – розформовують через неефективність

Касьянов стверджує, що його підрозділ ліквідовують, попри "сотні успішних операцій". У ДПСУ ж заявили, що жодного разу не було підтверджень уражень

Юрій Касьянов (Фото: Facebook / brtcomua)

Роту ударних безпілотних комплексів 10 мобільного загону Державної прикордонної служби розформували через відсутність результативності під час виконання завдань. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи заяви засновника громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрія Касьянова, що його підрозділ ліквідовують нібито за вказівкою Офісу президента.

Демченко пояснив, що підрозділ, про який говорить Касьянов, введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Чисельність спочатку становила понад 40 військових, а згодом збільшилася до 100.

Протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 безпілотних комплексів, середня вартість яких – 252 000 гривень.

Протягом 2025 року було 12 виїздів, в процесі яких використано 299 БпЛА.

Також для підрозділу орендували приміщення, забезпечували озброєнням і засобами захисту 11 транспортних засобів, понад 6 тонн ПММ (тільки у 2025 році), радіостанціями, старлінками, ноутбуками тощо.

"Разом з тим, за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових і військово-промислових об’єктів ворога. У ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено", – заявив Демченко.

Він наголосив, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, що виконували військовослужбовці.

"Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в лавах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління", – зазначив Демченко.

Він додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства лише за своєю спеціальністю – вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.