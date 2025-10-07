У ЗСУ триває масштабування Сил безпілотних систем, розгортається рекрутинг – Сирський

У вересні українські дрони уразили 66 500 цілей росіян, що на 10,8% більше ніж у серпні, заявив головком ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У Збройних Силах України триває масштабування Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до відповідних підрозділів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами чергової наради з питань розвитку безпілотних систем.

Він акцентував, що в умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи – вагомий аргумент для стримування противника та його знищення на полі бою.

За словами Сирського, протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси уразили 66 500 цілей росіян, що на 10,8% більше ніж у серпні. З них 39 200 уражень припадає на дрони-камікадзе. Водночас уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця).

Головком додав, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього компоненту.

Перевага в застосуванні FPV – і надалі на користь Сил оборони, хоча росіяни роблять усе, щоб наблизитись до паритету.

Сирський заслухав доповідь розвідників J-2 про розвиток військ безпілотних систем Росії, нові підрозділи й технічні рішення ворога, плани застосування російських інновацій. Росіяни не стоять на місці, вкладаються в розбудову підрозділів БпС, витрачають на це величезний ресурс.

"Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС", – наголосив головком.

Сирський заявив, що безпілотні системи отримували й отримуватимуть його першочергове сприяння. За результатами наради він визначив завдання для подальшої розбудови підрозділів БпС, оптимізації їх структури, поліпшенні взаємодії із піхотними частинами.