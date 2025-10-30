Из-за стрельбы в ТЦК Кременчуга ранены двое военнослужащих – областной военкомат

Мужчина начал стрелять во время оформления документов и обязательного осмотра в военкомате в Полтавской области, заявили в ТЦК региона

Иллюстративное фото: Depositphotos

Вечером 30 октября военнообязанный совершил стрельбу в Кременчугском районном территориальном центре комплектования – ранены двое военных, заявили в Полтавском областном ТЦК.

По его данным, около 16:00 полиция сопроводила в сборный пункт районного ТЦК военнообязанного гражданина.

Во время оформления документов и обязательного осмотра полицейский спросил мужчину, есть ли у него запрещенные предметы или вещества, однако в ответ тот достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и сделал несколько выстрелов, заявил областной ТЦК.

"В результате двое военных получили ранения голени. По состоянию на сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия", – заключают в заметке.