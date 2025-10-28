Новые детали смерти мобилизованного в Киеве. Врачи обнаружили травму тупым предметом
Журналистка Дарья Трунова сообщила новые детали в деле о смерти мобилизованного в Киеве Романа Сопина. Мужчина перед смертью получил травму тупым предметом.
Трунова получила от адвоката заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Сопина. В документе есть перечень причин, что привели к смерти:
→ кровоизлияние в вещество головного мозга;
→ перелом свода и основания черепа;
→ закрытая черепно-мозговая травма;
→ травма тупым предметом, намерение неопределенное.
"Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях – выводы сделайте сами. Возможно, имеется в виду и пол, как тупой предмет", – отметила Трунова, являющаяся другом семьи умершего.
Она отметила, что ждет новых комментарий от Киевского городского территориального центра комплектования и мобилизации и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.
Делом о смерти мобилизованного занимаются военная прокуратура, Государственное бюро расследований и полиция.
- О смерти Романа Сопина, что произошла 23 октября, стало известно на следующий день. Полиция сообщила, что на его теле не обнаружено признаков избиения или других травм, кроме закрытой ЧМТ. Дело на личный контроль взял глава МВД Клименко.
- В ТЦК и 71-й бригаде опровергли информацию об избиении. По версии военных, мужчина потерял сознание, упал и сильно ударился головой об пол.
