Новые детали смерти мобилизованного в Киеве. Врачи обнаружили травму тупым предметом

Судмедэкспертиза обнаружила у мужчины черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг и травму тупым предметом

Мобилизация (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Журналистка Дарья Трунова сообщила новые детали в деле о смерти мобилизованного в Киеве Романа Сопина. Мужчина перед смертью получил травму тупым предметом.

Трунова получила от адвоката заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Сопина. В документе есть перечень причин, что привели к смерти:

→ кровоизлияние в вещество головного мозга;

→ перелом свода и основания черепа;

→ закрытая черепно-мозговая травма;

→ травма тупым предметом, намерение неопределенное.

"Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях – выводы сделайте сами. Возможно, имеется в виду и пол, как тупой предмет", – отметила Трунова, являющаяся другом семьи умершего.

Она отметила, что ждет новых комментарий от Киевского городского территориального центра комплектования и мобилизации и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.

Делом о смерти мобилизованного занимаются военная прокуратура, Государственное бюро расследований и полиция.

Заключение экспертизы (Фото: Дарья Трунова/Facebook)

