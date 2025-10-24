В Киеве умер мобилизованный, который якобы упал и травмировался. Клименко отреагировал

43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта, упал на пол и травмировался, заявили в полиции

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смерти мобилизованного мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины. По версии следствия, 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

Правоохранители опросили более десятка свидетелей. Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На пленарном заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству нардеп Алексей Гончаренко спросил об этой ситуации у министра внутренних дел Игоря Клименко. Депутат призвал министра взять расследование под личный контроль.

"Да, я возьму на контроль эту смерть. И вам официально сообщу", – ответил Клименко.

23 октября журналистка Дарья Трунова написала в Facebook, что сын ее друзей Роман Сопин умер после мобилизации.

"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил военно-врачебную комиссию. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа", – написала она.

Родителям мужчины сказали, что он якобы упал и травмировался. Также им выдвинули версию об эпилепсии.

"Он не отказался от службы, но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием?" – задала вопрос Трунова.

24 августа в Черкасской области в больнице умер руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Кушнир. В ТЦК заявили, что он выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр в Смеле.

25 августа в Ровенской области военнообязанный мужчина умер на пункте сбора для отправки в учебный центр.