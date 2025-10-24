В Киеве умер мобилизованный, который якобы упал и травмировался. Клименко отреагировал
В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смерти мобилизованного мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины. По версии следствия, 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.
Правоохранители опросили более десятка свидетелей. Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
На пленарном заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству нардеп Алексей Гончаренко спросил об этой ситуации у министра внутренних дел Игоря Клименко. Депутат призвал министра взять расследование под личный контроль.
"Да, я возьму на контроль эту смерть. И вам официально сообщу", – ответил Клименко.
23 октября журналистка Дарья Трунова написала в Facebook, что сын ее друзей Роман Сопин умер после мобилизации.
"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил военно-врачебную комиссию. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа", – написала она.
Родителям мужчины сказали, что он якобы упал и травмировался. Также им выдвинули версию об эпилепсии.
"Он не отказался от службы, но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием?" – задала вопрос Трунова.
- 24 августа в Черкасской области в больнице умер руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Кушнир. В ТЦК заявили, что он выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр в Смеле.
- 25 августа в Ровенской области военнообязанный мужчина умер на пункте сбора для отправки в учебный центр.
