Ровенский ТЦК сообщил о смерти 34-летнего военнообязанного на пункте сбора
В Ровенской области военнообязанный мужчина умер на пункте сбора для отправки в учебный центр. Об этом сообщил Ровенский областной территориальный центр комплектации и социальной поддержки.
По данным ТЦК, около 11:00 21 августа в селе Городец сотрудники проверили военно-учетные документы гражданина Виталия Сахарука 1991 года рождения.
Во время проверки было установлено, что последний не пользуется правом на отсрочку от призыва на военную службу и является нарушителем воинского учета из-за неявки 27 января по повестке в один из ТЦК Ровенской области.
Для составления материалов об административном правонарушении мужчине предложили проехать в районный ТЦК, на что тот согласился. По прибытии был оформлен протокол об административном правонарушении и мужчину отправили проходить военно-врачебную комиссию.
Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахарук почувствовал себя плохо. Ему вызвали экстренную скорую медицинскую помощь. Но врачи констатировали смерть мужчины.
По данным ТЦК, смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют.
- 24 августа в Черкасской области в больнице умер руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Кушнир. В ТЦК заявили, что он выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр в Смеле.
