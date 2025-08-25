Рівненський ТЦК повідомив про смерть 34-річного військовозобов’язаного на пункті збору

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

У Рівненській області військовозобов’язаний чоловік помер на пункті збору для відправлення до навчального центру. Про це повідомив Рівненський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.

За даними ТЦК, близько 11:00 21 серпня в селі Городець співробітники перевірили військово-облікові документи громадянина Віталія Сахарука 1991 року народження.

Під час перевірки було встановлено, що останній не користується правом на відстрочку від призову на військову службу та є порушником військового обліку через неявку 27 січня по повістці до одного з ТЦК Рівненської області.

Для складання матеріалів про адміністративне правопорушення чоловіку було запропоновано проїхати до районного ТЦК, на що той погодився. Після прибуття було оформлено протокол про адміністративне правопорушення і спрямовано чоловіка для проходження військово-лікарської комісії.

Під час перебування на пункті збору для відправлення до військового навчального центру Сахаруку стало погано. Йому викликали екстрену швидку медичну допомогу. Але лікарі констатували смерть чоловіка.

За даними ТЦК, смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

24 серпня у Черкаській області в лікарні помер керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Кушнір. У ТЦК заявили, що він вистрибнув з автомобіля під час перевезення до навчального центру в Смілі.